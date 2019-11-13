75 ورقة في المؤتمر السعودي للمحاكاة



افتتح وزير الصحة توفيق الربيعة في الرياض، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام بعنوان «نتواصل لنتعاون». وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عبدالرحمن العيبان في كلمته خلال الحفل، أن انعقاد هذا المؤتمر يعدّ تجسيدًا لمبدأ التكامل والتعاون بين الممارسين الصحيين والأكاديميين من جميع القطاعات الطبية والعسكرية والجيش والطيران والجامعات الذين نفخر بمشاركتهم جميعاً في هذا المحفل العلمي الرائد. وأكد اهتمام الصحة بدعم التعليم الطبي المستمر عن طريق المحاكاة الذي يكسب الممارسين الصحيين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة في تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية تصب أولا وأخيرا في خدمة المريض وسلامته. واشتمل حفل الافتتاح على تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر، واستعراض للبرنامج العلمي والمحاور المعتمدة في المؤتمر. يذكر أن المؤتمر اعتمد بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتضمن 75 ورقة علمية شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دوليا، إضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

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