مخاطبات للقبض على موزعي ملصقات التشوه البصري

تنتشر الملصقات الدعائية بشكل كبير في محافظة المجاردة ومراكزها للترويج لأعمال مهنية، وتشوه المشهد العام في المواقع العامة والمتنزهات وأمام المحلات التجارية، وعلى أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وحتى المساجد لم تسلم من هذا التشوه البصري.

تشويه المنظر العام

قال المواطن محمد الشهري «انتشرت هذه الملصقات الدعائية بشكل كبير في المجاردة ومراكزها على أعمدة الإنارة وأمام المحلات وفي المتنزهات والحدائق وحتى المساجد والمنازل لم تسلم من هذه الملصقات». وطالب الشهري بالحد من هذا التشوه البصري وقيام الجهات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة وإيقافها لما تمثله من تعدٍ على الممتلكات وتشويه المنظر العام.

من جانبه، قال رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني أن البلدية تعاني من قيام أشخاص بوضع ملصقات دعائية على أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع والأماكن العامة والحدائق.

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ضبط

قال المحجاني «سبق وتم ضبط عدد منهم من قبل المختصين في البلدية وأيضا عن طريق تعاون المواطنين بالبلاغات عنهم. وتم عمل مخاطبات مع الجهات الأمنية لإحضارهم للبلدية حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات وتمت مخالفة عدد منهم».

وواصل «هذا الإجراء الذي يقوم به بعض الأشخاص، يعد مخالفة لصق الإعلانات أو لافتة دعائية قبل الحصول على رخصة، يعاقب عليها النظام بغرامة مالية قدرها 200 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 2000 ريال كحد أعلى على حسب نوع المخالفة، مع إزالة المخالفة على نفقة المعلن، أو استيفاء الرسم اعتبارا من تاريخ وضع اللوحة». وختم «تقوم البلدية بحملات بشكل مستمر حيال إزالة الملصقات الدعائية في الطرق والشوارع العامة».