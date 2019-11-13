السماح بالاطلاع على صورة الهوية قبل اعتمادها

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«دوت الخليج» أنه يمكن للمواطن أن يطلب مشاهدة صورته التي التقطها له الموظف قبل اعتمادها، مع توافر جميع الاشتراطات الأمنية المطلوبة، والتي تشترط أن تكون ملامح الوجه واضحة ومعالمه تعبر عن صاحبها تماما حسب معرفة الموظف.

الاطلاع على الصور

يأتي تصريح الجاسر تماشيا مع رغبة كثير من المواطنين والمواطنات في أن تظهر لهم صور مناسبة ولائقة، حيث تذمر الكثيرون من أن صورهم في الهويات الوطنية غير مناسبة وغير لائقة، وبالنسبة للنساء يسمح بوضع الزينة الخفيفة شرط ألا توضع العدسات اللاصقة الملون أو غير الملونة ودون نظارات، لكنه يمنع وضع الماكياج أو مستحضرات التجميل التي تغير ملامح الوجه.

التغيير عند البدل فاقد

توجد حالات معينة تسمح وزارة الداخلية للأحوال المدنية باستبدال صورة الهوية الشخصية، حيث أكدت الوزارة أنه يمكن تغيير صورة الشخص في الهوية الوطنية قبل انتهائها، في حالة استصدار «بدل فاقد». وأوضحت الأحوال المدنية أن بطاقة الأحوال المدنية المفقودة يتم إلغاؤها ولا يجري التعامل بها، مع ضرورة طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية سارية المفعول.

يذكر أن الوزارة، وضعت شرطين لإمكانية تغيير الصورة في الهوية الوطنية للرجال والنساء، وهما: أنه لا يتم تغيير الصورة إلا بتغيير ملامح الوجه أو بموجب تقارير طبية.

الهوية الجديدة

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يحق للمواطن بعد الـ15 من العمر أن يستخرج هوية وطنية من الجنسين، علما بأن الهوية الوطنية السعودية الجديدة بدأت عام 1440 وقامت الأحوال المدنية السعودية بتحديثها، فقد أعلنت الأحوال المدنية بالمملكة في أكتوبر الماضي، عن اعتزامها عمل التغيير الرابع لشكل ومضمون الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وذلك مواكبة من المملكة للتطور الحديث للتعرف على الشخصية، ولتحقيق العديد من الأهداف. وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير، وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية لا تلامسية متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

يمكن للمواطن طلب الاطلاع على صورته قبل اعتمادها

يسمح بوضع الزينة للنساء

يمنع وضع العدسات اللاصقة

يجب توافر اشتراطات أمنية تتمثل في وضوح الملامح