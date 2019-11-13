الموافقة على لائحة تنظيم التدريس في الحرمين

وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع نظام المياه بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام المياه في جلسة سابقة.

موافقة

وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة. وتتكون اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين من 20 مادة، وتهدف إلى تنظيم شؤون التدريس، وبيان واجبات المدرسين ومسؤولياتهم وحقوقهم.

الخدمة المدنية

كما وافق المجلس على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏49) بتاريخ 10 /‏7 /‏1397.

لجنة الشؤون الأمنية

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ناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439 /‏1440.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير، حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

مذكرة تفاهم

وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا للتعاون الرياضي، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وتونس في مجال التنمية الاجتماعية. كما وافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وباكستان في مجال الرياضة.