تقلبات جوية على 60 مدينة ومحافظة وتحذيرات لمطاردي البرد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد أكثر من 60 مدينة ومحافظة في 12 منطقة حالة من التقلبات الجوية التي عاشتها معظم مناطق المملكة بداية هذا الأسبوع، حيث توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تستمر حتى بعد غد، وقد تستمر تلك التقلبات لغاية الأسبوع القادم أيضا.

تساقط البرد

قالت الهيئة في تقرير أمس إنه لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة أيام الأربعاء والخميس والجمعة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (متوسطة في مجملها) قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/س أو أكثر ومثيرة للأترية والغبار.

أمطار متفاوتة

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة حتى ظهر اليوم الأربعاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان، مع تساقط حبات برد ورياح، منبها في ذات السياق مطاردي الحالات المناخية من سحب البرد بين المثلث جبة وعقلة الصقور والشملي في منطقة حائل.

أجواء معتدلة

أما عن درجات الحرار المتوقعة قال الحصيني «متوقع أجواء معتدلة نهاراً تميل لبرودة داخل المدن ليلا وباردة خارجها، انصح من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكان مكشوف من هذه الليلة الثلاثاء إلى نهاية الأسبوع الشمالية بملابس شتوية متوسطة، أما من في الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي خفيف».

مدن ومحافظات تشهد تقلبات جوية خلال الأسبوع

عسير

أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، المجاردة، محايل وبارق

جازان

العارضة، الدرب، فيفاء وهروب

الباحة

الباحة، بلجرشي، قلوة، المخواة والمندق

مكة المكرمة

العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، ميسان، أضم «قد تؤثر على جدة ورابغ والليث والقنفذة»

المدينة المنورة

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المدينة المنورة، العال، الحناكية، مهد الذهب «قد تؤثر على ينبع»

حائل

حائل ومعظم محافظات المنطقة

الحدود الشمالية

عرعر، رفحاء وطريف

تبوك

تبوك، تيماء «قد تؤثر على أملج، الوجه، ضباء وحقل»

الشرقية

حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي

القصيم

بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة

الرياض

الرياض العاصمة، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف

الجوف

سكاكا، القريات وطبرجل