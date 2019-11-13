2020 يشهد بداية تحول الرياض لمدينة مستدامة

البداية
أعلن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الحضري والإستراتيجي في الهيئة الملكية لتطوير الرياض إبراهيم الشايع، أن البدء ببعض مراحل المشاريع الـ4 سيكون مع بداية عام 2020، مؤكدا أن تأثيرها على مدينة الرياض سيشمل عدة نواحي أهمها داخل الأحياء من خلال تشجيرها، أما التأثير الأكبر سيكون على مستوى المدينة حيث ستنخفض درجة الحرارة ما بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية.
وقال الشايع لـ«دوت الخليج» على هامش ملتقى «الرياض المدينة المستدامة» والذي عقدته الهيئة أمس في قاعة مكتبة الملك فهد الوطنية، بحضور أكثر من 60 خبيرا من كبرى من المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية لتبادل الرأي والخبرة والمشورة حول الأثر الذي ستحدثه هذه المشاريع النوعية الكبرى في مختلف قطاعات مدينة الرياض الحضرية والعمرانية والاستثمارية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياحية والاجتماعية. ويبحث الملتقى مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتنمية الحضرية المستدامة في مدينة الرياض كالتغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية وإدارة الموارد والمشاريع.
4 مشاريع
سيلقي الملتقى الضوء على مشاريع الرياض الأربعة الكبرى الأكثر طموحا في العاصمة، والتي تفضل بإطلاقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر مارس الماضي، والمنبثقة من مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهي: مشروع حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، والرياض الخضراء، والرياض أرت.
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