25 فتاة يتدربن على الكتابة الصحفية

اختتمت مساء أمس، ورشة عمل «الكتابة الصحفية والإبداعية وكتابة السيرة الذاتية»، التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبوعريش، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي «خطوة نحو الإتقان الثاني»، بالتعاون مع مركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية. وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها المدربة فاطمة صوفي العديد من المحاور حول فنون الكتابة الصحفية التي تشمل الخبر والمقال والتقرير والتحقيق، إلى جانب خطوات الكتابة الإبداعية من خلال التخطيط ومراحل الكتابة والمراجعة، والتعريف بطرق الكتابة الإبداعية في مجالات الشعر والنثر والتقارير والمؤتمرات والإعلان، وذلك بمشاركة 25 فتاة. وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن ورشة العمل هي الورشة الرابعة ضمن برنامج «خطوة نحو الإتقان»، الذي يستمر ستة أسابيع ويهدف إلى تأهيل الفتيات وتدريبهن على مهارات العمل التطوعي من خلال 8 ورش عمل تطويرية تصل إلى 80 ساعة تدريبية، حيث يتضمن لاحقا ورش عمل عن صناعة المشاريع والمبادرات المجتمعية وإدارة الأزمات والإسعافات الأولية، فضلا عن عدد من اللقاءات الإثرائية والمبادرات التطوعية.



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