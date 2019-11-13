اجتماع تطويري لجستر الخفجي



عقدت الجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر الخفجي»، اجتماعها التطويري الأول؛ بحضور المدير التنفيذي لجستر الخفجي خزنة السبيعي، ونائب المدير التنفيذي نواف السبيعي، إضافة للأعضاء. تضمن الاجتماع التطويري الأول عرضا تعريفيا عن الجمعية اشتمل الخطة التشغيلية والتطويرية لفرع الخفجي. والتشديد على أهمية الالتزام بما طرح ليتوافق مع أهمية المرحلة الحديثة الحالية للجمعية، يأتي بعد إعادة هيكلة لجان جستر الخفجي من خلال استحداث لجان جديدة وتوزيع أعضاء جدد. يشار إلى أن عددا من اللجان التنفيذية للفرع جستر بمحافظة الخفجي تشمل على 7 لجان؛ الإدارية والمالية، العلاقات العامة والإعلام والشراكات، التطوير والتدريب، رابطة المتطوعين والتأهيل الأسري، البحوث والمجلة والنشر العلمي، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات.

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