3 وفيات و12 إصابة في حادثين بالطائف

توفي 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بينهم 6 طالبات، إثر حادثين مرورين منفصلين وقعا صباح أمس في محافظة الطائف. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت أمس بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي وج بعد كبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، مما أدى إلى انقلاب إحداها ووفاة قائدها وإصابة 4 أشخاص بإصابات مستقرة، وبين الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت أيضا بلاغا آخر عن تصادم بين عدة مركبات، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح أن هناك حالتي وفاة و8 إصابات مستقرة بالموقع نتيجة اصطدام 5 مركبات من بينهن 6 طالبات، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الطبية ونقلها إلى مستشفى الملك فيصل.



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