فيصل بن مشعل: المسؤولية المجتمعية لها بعد حضاري

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، على أن المسؤولية المجتمعية لها بعد حضاري تنموي وتتناسب مع وعي الإنسان، وأنها تزداد وضوحا من خلال تطبيقها العملي بارتقائه نحو نهضة مجتمعه وتنميته، مشيرا إلى ما تحظى به التنمية المستدامة من دعم وعناية الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيزها وتنميتها في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور وكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، والتي كانت بعنوان «المسؤولية الاجتماعية.. تكامل الأدوار»، قدمها نائب الرئيس التنفيذي ببنك الجزيرة رئيس المسؤولية الاجتماعية الدكتور فهد علي العليان، تناول في مستهلها جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتي ساهمت عبر تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية وتحقيق أهدافها النبيلة المرتبطة بخطط التنمية المستدامة.



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