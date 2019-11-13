جدة: ضبط مواطن أحرق عملة نقدية مزيّفة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، شخصاً أحرق عملات نقدية مزيفة، وفقاً لما بينه المُتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي. وقال الغامدي، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، وبمباشرة إجراءات البحث والاستدلال، فقد أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، شخصاً أحرق عملات نقدية مزيفة، وفقاً لما بينه المُتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي. وقال الغامدي، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، وبمباشرة إجراءات البحث والاستدلال، فقد أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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