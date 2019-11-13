محافظ جدة والقنصل الأمريكي يبحثان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في مكتبه، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة راين كليها. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في مكتبه، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة راين كليها. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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