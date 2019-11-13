شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة بدر بن سلطان.. مناقشة مشاريع التوسعة السعودية الثالثة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها. رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها. وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف التي تشمل؛ مبنى التوسعة، الجسور الشمالية، الساحات الشمالية، كبري العمرة، مبنى الخدمات، مجمع الخدمات المركزية، أنفاق المشاة، نفق الخدمات، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.



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