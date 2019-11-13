شكرا لقرائتكم خبر عن «احم عائلتك» حملة ضد السكري في رحلة قطارات الرياض إلى الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)، محمد داوود (جدة)

تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتعاون مع صحة الرياض اليوم (الأربعاء) فعالية «احم عائلتك» تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، في جميع القطارات المتوجهة من محطة الرياض إلى الدمام، وأخرى بمركبات تجوب مختلف محافظات الرياض.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن قطاراتها المشاركة في فعالية «احم عائلتك» تحمل على متنها 5 فرق طبية تابعة للشؤون الصحية بالرياض مجهزة بمعدات الكشف الطبي اللازمة للكشف المبكر عن السكري وقياس ضغط الدم وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمسافرين ذهاباً وإيابا من الرياض إلى الشرقية، وستنطلق معها أكثر من 20 سيارة مجهزة طبيًا للتوعية والكشف المبكر عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وتتوجه السيارات إلى المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في محافظات منطقة الرياض من الساعة (8) صباحاً وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

من جهة ثانية، يطلق قسم الأطفال في جامعة الملك عبدالعزيز غداً (الخميس)، حملة التوعية بالأمراض الشائعة ومحاربتها وتعزيز مفاهيم الالتزام بالعلاج، تزامنا مع اليوم العالمي للسكري في كل مناطق المملكة. وأوضح المشرف على الحملة البروفيسور عبدالمعين الآغا لـ«الخليج 365»، أن الحملة تركز في جانبها التوعوي على الأمراض الشائعة ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى المجتمع حول أهمية الالتزام بالعلاج ومكافحة السكري والسمنة لدى الأطفال ونقص فيتامين «د» لدى الصغار، والبلوغ المبكر وقصر القامة.