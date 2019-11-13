شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: القبض على لص السيارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن -في العقد الثالث من عمره- تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط المتهم بعد توفر الدلائل على تورطه في الجرائم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (14) جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، ليتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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