شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: تلمس الاحتياجات لتحسين نوعية الحياة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) okaz-

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة منطقة الحدود الشمالية، مثلها وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة، ومثله عبدالله الدهمشي.

وأشاد أمير منطقة الحدود الشمالية بالجمعيات المانحة بشكل عام ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بشكل خاص لما تنهض به من دور كبير في تنمية وتطوير القطاع الربحي ليلعب دوره التنموي المنشود ويسهم في معالجة المشاكل ويتصدى للقضايا التنموية بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً بتضافر الجهود والعمل من خلال بنود هذه الاتفاقية للتكامل مع مبادرة تنمية القطاع غير الربحي التي أطلقتها الإمارة قبل أكثر من سنة لرفع مستوى التفاعل والتنسيق في العمل المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل غير الربحي والإنساني لتلمس الاحتياجات واقتراح المشاريع لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع، مبيناً أن هذه الشراكة الفاعلة ستعزز التعاون والعمل المشترك في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والأعمال الخيرية والإنسانية، والعمل على تشجيع دعم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة للأعمال الخيرية ومشاريع التنمية المجتمعية في سبيل تلبية احتياجات المجتمع. وتتضمن بنود الاتفاقية تحديد إطار التعاون والعمل المشترك للإسهام في دعم القطاع غير الربحي والأنشطة الإنسانية وتمكين الأفراد وقطاعات المجتمع المدني من تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية. وتستهدف دعم توجه الشباب للمساهمة في العمل التطوعي لتعزيز انتمائهم الوطني وزيادة مشاركتهم في المجتمع.