شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: أتطلع لإحياء 500 قرية زراعياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بأن رؤية 2030 تبنت تعزيز الهوية الزراعية للمنطقة، وتطلع خلال استقباله أمس في مكتبه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي الشهري إلى استكمال مشروع إحياء المدرجات الزراعية في جميع القرى والغابات وإعانة المواطنين لإعادة تأهيل مزارعهم المندثرة والمهملة، مؤملاً أن يرى قريباً توجه الزراعة والمواطنين لإحياء 500 قرية بالزراعة لتستعيد المنطقة هويتها، وشدد على ضرورة التعاون بين فرع الزراعة وبين الجهات ذات العلاقة وتسهيل إجراءات العمل بما يخدم المنطقة.

وتسلم خلال اللقاء التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة. واستمع إلى شرح مفصل عن التقرير وما يتضمنه من برامج ومبادرات نفذها فرع الوزارة بالمنطقة خصوصا برنامج تأهيل المدرجات الزراعية والعناية بالغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة، وكذلك السدود التي تعد من أبرز المواقع التي حرص عليها فرع الوزارة، وأشار الشهري إلى أنه يوجد هنالك ما يقارب 88 ألف شتلة زراعية سيتم توزيعها على المحافظات والبدء في زراعتها خلال الفترة القادمة.