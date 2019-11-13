شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "الخليج 365" : رفض طلب النيابة بعدم الإفراج عن المتهم حتی يكتسب الحكم القطعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d كشفت مصادر لـ«الخليج 365» صدور توجيهات عليا برفض طلب النيابة العامة تعديل الفقرة 1 من المادة الـ86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لتكون بالصيغة التالية: «عدم الإفراج عن المتهم من قبل المحكمة ما دام هناك اعتراض من النيابة العامة حتی يكتسب الحكم القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف»، وصدرت توجيهات عليا بدراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ورأت لجنة مكلفة بدراسة الموضوع عدم مناسبة طلب النيابة العامة بتعديل الفقرة.

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» صدور توجيهات عليا برفض طلب النيابة العامة تعديل الفقرة 1 من المادة الـ86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لتكون بالصيغة التالية: «عدم الإفراج عن المتهم من قبل المحكمة ما دام هناك اعتراض من النيابة العامة حتی يكتسب الحكم القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف»، وصدرت توجيهات عليا بدراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ورأت لجنة مكلفة بدراسة الموضوع عدم مناسبة طلب النيابة العامة بتعديل الفقرة.

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