شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سنة سجنا لزعيم التنظيم السري في خلية الـ41.. إدانة 38 إرهابيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة 38 متهماً في خلية الـ41، المتورطة في تهم تمويل وأعمال إرهابية.

وتضمنت الأحكام السجن والإبعاد لأعضاء الخلية «غير السعوديين»، وذلك عقب إدانتهم بعدة تهم شملت (انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، تمويل الإرهاب والإعمال الإرهابية، إنشاء أحدهم تنظيما إرهابيا سريا أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة، وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم يهدف للإخلال بالأمن الداخلي، إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام).

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن 20 سنة، والمدعى عليه الثالث بالسجن 15 سنة، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من 12 سنة و 6 أشهر حتى سنتين وستة أشهر والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.