الجوف: القتل لمهرب إمفيتامين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) نفذ حكم القتل تعزيراً أمس في البحريني علي محسن كاظم حسن بعد ثبوت إدانته بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه وتم تنفيذ حكم القتل أمس الثلاثاء في منطقة الجوف.

نفذ حكم القتل تعزيراً أمس في البحريني علي محسن كاظم حسن بعد ثبوت إدانته بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه وتم تنفيذ حكم القتل أمس الثلاثاء في منطقة الجوف.

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