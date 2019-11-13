السعودية | بالصور.. هيئة الترفيه تكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن

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شكرا لقرائتكم بالصور.. هيئة الترفيه تكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كرمت الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن لمسيرته التي تجاوزت نصف قرن في الأغنية والشعر والثقافة السعودية.
كما شهدت الليلة التي أتت ضمن ليالي موسم الرياض تكريم المستشار تركي آل الشيخ الأمير بدر بن عبدالمحسن على "مسرح البدر" الواقع في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.
وقال آل الشيخ:" نحن وكل الحضور من نتشرف بتكريمك، ونحن من نتشرف بوجودك معنا اليوم، هذه ليلة من ألف ليلة".
وأضاف:" كل المكان الذي تشاهدونه مصمم له ولقدره ولما قدمه طوال 60 سنة في مجال الشعر، وبهذه المناسبة وبعد الاستئذان منه إننا نستمر نسمي المسرح هذا في جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر وهذا شيء بسيط وأنا أتشرف وكل الموجودين يتشرفون بوجودك".
من جهته قال الأمير بدر بن عبدالمحسن:" الأخ المستشار تركي آل الشيخ لك صادق الحب والثناء وكافي".
كما تلقى البدر هدية عبارة عن تمثال له من الذهب الخالص.
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