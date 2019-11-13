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مصليات متنقلة في الأماكن العامة بالرياض 

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2019-11-13

مصليات متنقلة في الأماكن العامة بالرياض 

استفاد منها 2946 مصليًا في شهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مصليات متنقلة، في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

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واستفاد من المصليات الموزعة 2946 مصليًا بواقع 38 فرضًا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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