︎

. قبضت دوريات الأمن على شخص متهور كان في حالة غير طبيعية ويمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

ووفقاً للمعلومات، نجحت دوريات الأمن في ضبط المخالف، وعُثِر بحوزته على سلاح أبيض، فيما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

يشار إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الشخص وهو يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء. Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو دوريات الأمن تقبض على متهور يفحط في حالة غير طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.