أمير مكة المكرمة يقلّد العقيل رتبة اللواء

قلَّد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بالإمارة في العاصمة المقدسة، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل.

وهنَّأ أمير منطقة مكة المكرمة اللواء العقيل، سائلًا الله له التوفيق والسداد، فيما عبَّر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون عوْنًا له لخدمة الدين والوطن والقيادة .