بالصور.. «بن لبدة» يُطلع إمارة جازان ميدانيًا على مشروعات الطرق المتعثرة بالداير

تفقد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات المتعثرة التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة، برفقة مدير عام متابعة المشاريع بإمارة المنطقة محمد اللغبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

واستهل محافظ الداير الجولة باجتماع عقده بمكتبه بالمحافظة بحضور أعضاء المجلس المحلي؛ حيث استعرض أسباب تعثر هذه المشاريع، والحلول الممكنة لإنجازها ومناقشة معوقات التنفيذ وسبل تجاوزها، وصولًا للتنفيذ الأمثل.

وأكد محافظ الداير، ضرورة معالجة تعثر مشاريع الطرق بالمحافظة بشكل عاجل؛ كونها من أساسيات التنمية والتي تسهم في راحة المواطن، لافتا إلى أن نجاح مشاريع الطريق بالمحافظة مطلب ضروري للاستفادة من مقدرات المحافظة السياحية والاقتصادية و الزراعية.

وشملت الجولة الوقوف برفقة مندوبي الشركات المنفذة، على الطريق الرابط بين العزة والعين الحارة المتعثر منذ سنوات وطريق آل يحيى وطريق عثوان وكذلك طريق «جبل آل قطيل»؛ حيث تم الوقوف على المشاريع، والاستماع لشرح عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها، ولقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم، ومن المقرر استكمال الوقوف على كامل المشاريع في مختلف المراكز والقرى، خلال الأيام المقبلة.