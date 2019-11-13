التعاون الإسلامي تُطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بعد العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وحمَّلت المنظمة، التي تتخذ من جدة مقرًا لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأيضًا، دعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، لضرورة حمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
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