السعودية اليوم / نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تطلق الالتزام الأممي بأجندة العمل من أجل السكان والتنمية



الأمم المتحدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم من قمة نيروبي في كينيا بياناً أممياً يعلن التزام الأمم المتحدة القوي والراسخ بالتنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي التاريخي للسكان والتنمية، الذي انعقد قبل خمسة وعشرين عاماً في القاهرة.

وجاء إعلان المسؤولة الأممية بهذا الالتزام خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في العاصمة الكينية نيروبي، مؤكداً التزام المنظومة الأممية بدعم حقوق الإنسان للجميع.

وتضمنت قائمة التزام الأمم المتحدة التي أعلنتها نائبة الأمين العام تركيزاً على قضايا محددة بشأن التنمية والسكان، خاصةً للفئات الأكثر ضعفاً، سلطت فيها المسؤولة الأممية الضوء على تكثيف المنظومة عملها من أجل "القضاء على جميع وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها" وعلى "العنف القائم على نوع الجنس.

وشددت الأمم المتحدة على الحكومات الوطنية في التنفيذ الكامل والمعجل لجدول أعمال المؤتمر، تماشياً مع تنفيذ الدول لأهدافها الخاصة بالتنمية المستدامة، وذلك من خلال: تعزيز أوجه التآزر عبر جميع وكالات الأمم المتحدة وتعزيز المواءمة والتنسيق بين فرقها القُطرية.

كما التزمت نائبة الأمين العام باسم الأمم المتحدة بإدماج نتائج مؤتمر قمة نيروبي كعنصر أساسي لا غنى عنه في عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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