السعودية اليوم / تعليم وصحة منطقة جازان يطلقان مشروع سلامة الأطفال في جازان



جيزان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الدورات التدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين، التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع صحة جازان حول مشروع " سلامة الأطفال" ، بحضور مساعد المدير العام لتعليم جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد عسيري، ومساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية ربيع عطية،ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور حسن سويدي .

وأوضح مساعد المدير العام لتعليم جازان للشؤون المدرسية أن الدورة استهدفت في يومها الأول تدريب 40 مرشداً صحياً، وتناولت التعريف بقواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة، ودور المرشد الصحي داخل المدرسة ، سعياً لتعزيز الحس المعرفي لدى المتدربين وحماية الطلاب من كل ما قد يؤذي سلامتهم، ابتداء من المنزل والطريق، وصولا إلى المدرسة.

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