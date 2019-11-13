السعودية اليوم / أمطار على مركز الكتيب بمحافظة تيماء



تبوك 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز الكتيب التابع لمحافظة تيماء، وضواحيه، الدفافيات، وطعس منيف، وظلماء، وحزيب، وأحزابا، ونواحات، والنثلة، وجبل عرنان، ونفود الفحيثاء .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:17ت م

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