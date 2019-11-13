

الداير 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019م واس

تفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم عددًا من المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة.

وشملت الجولة الطريق الرابط بين موقعي العزة و العين الحارة، وطريق آل يحيى وطريق عثوان وطريق "جبل آل قطيل "، والتقى بالأهالي مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم من مشروعات الطرق وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.

// انتهى //

23:16ت م

0335





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الداير يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.