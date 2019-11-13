السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة



المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة القادم - بمشيئة الله - ، و تشمل بعض محافظاتها ( المدينة المنورة - المهد - الحناكية - العلا - العيص - وبعض أجزاء من محافظة ينبع )، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى ٤٥ كم/ س و مثيرة للأتربة و الغبار, وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة .

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع من مواطنين ومقيمين, إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب, لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات .

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة.

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23:15ت م

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