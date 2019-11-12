سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، مجددا في تعاملات السوق السوداء بالسودان بنحو 0.5% مسجلا 80.5 جنيه، في حين استقر السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق عند 45 جنيها للشراء، و45.5 جنيه للبيع.

وتأتي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لتؤكد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العملة المحلية في تعاملات الأسواق الموازية غير الرسمية.

وبحسب ما قال متعاملون في السوق السوداء لوسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، فإن العملة الخضراء تواصل الزيادة بشكل طفيف لتقترب من حد 81 جنيها سودانيا، وسط توقعات بتراوح الأسعار بين 80 و81 جنيها في السوق السوداء و45 جنيها في البنوك والمصارف.

وتقل تلك الأسعار أو تزيد قليلا بحسب سعر البيع والشراء.

وكانت العملة السودانية تتذبذب خلال الأشهر الماضية نتيجة التفاؤل والتشاؤم بالمسار السياسي للبلاد في أعقاب انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، لكن تصريحات حكومية أطلقها وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حالة قلق أكبر بشأن الجنيه.

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وحذر البدوي، الأربعاء الماضي، من "انهيار اقتصادي وشيك" وحرب تشنها "الثورة المضادة" لفرض حالة من شح العملات الصعبة بالسوق المحلي.

وعادة ما تغذي التصريحات المقلقة بشأن استقرار سعر الصرف مخاوف المتعاملين وتدفعهم إلى التخلص من العملة المحلية واكتناز الدولار، وتلك المخاوف هي الوقود الذي يعتمد عليه تجار الأسواق السوداء والموازية لرفع الأسعار.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، فقد تغيرت أسعارها أيضا مقارنة بمستويات أمس الأحد في البنوك السودانية؛ حيث ارتفع سعر اليورو في بنك أم درمان إلى 50.85 جنيه سوداني للبيع و49.60 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان ليسجل 58.6 جنيه سوداني للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 89 جنيها والجنيه الإسترليني 103.86 جنيه سوداني.

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا فقد شهدت استقرارا في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وسجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء، واستقر الدينار الكويتي عند 148.03 جنيه للبيع و147.29 جنيه للشراء.

لكن أسعار العملات العربية سجلت ارتفاعا في السوق السوداء، حيث وصل الريال السعودي إلى نحو 21.6 جنيه سوداني، وقفز الدرهم الإماراتي إلى 22.19 جنيه، وتم تداول الدينار الكويتي بسعر 250 جنيها.