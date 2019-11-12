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شكرا لقرائتكم إعدام 35 طائرًا في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعدام 35 طائرًا في حفر الباطن
بسبب إنفلونزا الطيور
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أكدت مصادر خاصة في وزارة الزراعة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه تم اكتشاف طيور مصابة بإنفلونزا الطيور في أحد الأحواش بسوق الأغنام التابع لأمانة حفر الباطن، حيث كان يعمل أحد المواطنين بالتربية التقليدية للدواجن.
وأضاف المصدر أنه تم أخذ عينات وفحصها مخبريًّا وكانت النتيجة إيجابية، وعلى الفور تم إعدام كافه الطيور الموجودة عند متابعات الخليج 365، وبلغ عددها 35 طائرًا.
ولفت إلى أن فرق دعم من الدمام ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم الأربعاء حيال الواقعة.
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