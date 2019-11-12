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احتجاز مركبات في حائل والمدني يتدخل
لم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار
متابعات الخليج 365 - حائل
أكد الدفاع المدني في منطقة حائل أنه يتابع المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة، حيث باشرت الفرق الميدانية عددًا من البلاغات.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني بالمنطقة تابع المتغيرات الجوية التي شهدتها المنطقة وصحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل وبعض محافظاتها، مفيدًا بأن الفرق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى.
ولفت إلى أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين، ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار، مشيرًا إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجة.
وشدد الحربي على ضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة التي تعبر مجرى الوادي، مهيبًا بالجميع بتوخي الحيطة واتباع تعليمات السلامة، خاصةً وأن الفرص لا زالت قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.
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