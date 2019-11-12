- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم التحقيق مع تركي سرق معرض الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحقيق مع تركي سرق معرض الحرمين
تركي حاول سرقة مقتنيات بالمليارات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أفادت قناة الإخبارية، بأن الوافد التركي الذي تم القبض عليه أثناء محاولة سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين يخضع للتحقيقات في النيابة العامة.
وأوضح مراسل الإخبارية أن هذه التحقيقات تأتي بعد محاولة الوافد التركي سرقة مقتنيات تقدر بالمليارات من معرض عمارة الحرمين.
ويبعد معرض عمارة الحرمين الشريفين عن المسجد الحرام بمسافة 9 كيلومترات، وهو أحد المتاحف المهمة بمنطقة مكة المكرمة، ويتبع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتأسس في عام 1999، وهو معرض يُعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور.
ويتكوّن المعرض من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع تركي سرق معرض الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.