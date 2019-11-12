شاهد.. ضيف من القطب الشمالي إلى المملكة!

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي خريطة، قالوا إنها تُظهر منحدرًا من الصقيع يتجه إلى مناطق عدة بالمملكة، مؤكدين وجوب انتظاره بمزيد من الحيطة والحذر.

الخريطة التي تظهر المنعطف الجوي، نشرها زياد الجهني، خبير الطقس والمناخ، والذي علق عليها، بقوله: “ضيف قادم من القطب الشمالي، حسن الاستقبال لا يكون إلا بالدفايات والحطب”، في إشارة منه إلى البرودة المتوقعة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم (الثلاثاء)، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية ومنطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غدًا في مكة المكرمة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (10 درجات).







