اخبار السعوديه

أمطار مستمرة حتى الأسبوع المقبل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار مستمرة حتى الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12

أمطار مستمرة حتى الأسبوع المقبل

يليها انخفاض في درجات الحرارة 

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق خلال الأسبوع القادم.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على شمال ووسط المملكة، مشيرةً إلى أنه سيتم إعداد التقرير اللازم الخاص بهذه الحالة لاحقًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت: إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مستمرة حتى الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا