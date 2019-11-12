طريقة استخراج شهادة ميلاد أساسية للأبناء

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الأحوال المدنية أنه تم إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة، مشددةً على ضرورة حجز موعد لإضافة الأبناء عن طريق أقرب مكتب وتتم إضافته واستلام شهادة الميلاد الدائمة.

جاء ذلك ردًّا من العناية بالعملاء على استفسار مواطن في هذا الشأن، متابعةً أن التبليغ الآن أصبح إلكترونيًّا، ويلزم مراجعة المكتب بعد حجز موعد إلكتروني لتسجيل واقعة الولادة.

ولفتت الأحوال، في سياق آخر، إلى أن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.







