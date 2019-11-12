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تحذير من كريم love beauty بسبب الرصاص والزئبق
يتسبب المنتج في ظهور آثار جانبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج “الكريم المركز love beauty”؛ لاحتوائه على نسبة عالية جدًّا من مادتي الرصاص والزئبق.
وأوضحت الهيئة أنها حللت منتجًا يتم الترويج له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المستهلكين عن تسبب المنتج في ظهور آثار جانبية، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية جدًّا من مادتي الرصاص والزئبق تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد له مخاطر صحية على المستهلك.
وأضافت أن المنتج يحمل اسم “الكريم المركز love beauty” وتاريخ صلاحيته05/ 2021م، ويتم تسويقه عن طريق أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وأضافت الهيئة أن المنتج لم يتم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني، ولم يتم كتابة البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي. ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.
وأكدت الهيئة أنها تنسق مع الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.
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