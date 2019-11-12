شكرا لقرائتكم خبر عن قائدة «أصدقاء العطاء»: تأهلنا يعكس الدور الإنساني للسعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
تأهلت 4 مبادرات سعودية إلى المرحلة النهائية ضمن ملتقى «مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية» في الكويت، من بين ١٦ دولة و٦٢٠ مبادرة عربية.
وقالت قائدة فريق «أصدقاء العطاء» التطوعي هيا القحطاني: «أهدي هذا الفوز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، ووصولنا إلى المرحلة النهائية في حد ذاته إنجاز».
وأضافت: «مشاركتنا تمثيل لمملكة العطاء والإنسانية، وتعكس ودورها الإنساني في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، وهذا الفوز هو إنجاز للسعودية كافة وليس لفريق أصدقاء التطوع فقط».
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