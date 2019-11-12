شاهد: مفاجأة تركي آل الشيخ للملحن الأمير سهم

فاجأ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الملحن السعودي الأمير سهم، بطلب طريف خلال حفله الغنائي الذي يقام تحت شعار ”ليلة سهم“ ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف تركي آل الشيخ، في مداخلة هاتفية عبر البث المباشر من خلال قناة روتانا خليجية التي تنقل الحفل، أنه سعيد للغاية بهذا الحفل، مضيفًا: ”أحب أهنيكم بهذا الحفل وأشكر كل الحضور أشغلتوني بهالحفل“.

واستطرد مداعبًا الملحن سهم: ”مدريش أنا بيكو يأعمال سهم أنا شوف أعمالي أحسن منك“، فرد الملحن السعودي ضاحكًا: ”مسيك بالخير يا أبو ناصر، الله لا يحرمنا منكم“.

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كما أشاد تركي آل الشيخ، بأعمال الملحن سهم، قائلًا: ”سهم فنان كبير وقامة فنية وموسيقية كبيرة، وأخيرًا بنشوف قامة موسيقية في الجزيرة العربية وجيل جديد في الموسيقى إن شاء الله، أخوي سهم ذكريات وعشرة ومعجون مزيكا“.

وأضاف“ آل الشيخ“: ”أنا شوفت وشهدت ولادة ألحان قدامي موهبة متحركة وخلق وثقافة يأسرك بحضوره وأكثر الأشخاص ما تدري بالوقت وإنت جالس معه، وأنا محظوظ إني أشوف حفل زي هذا في رياضنا الحبيبة وإحنا متشرفين بوجودك وكل الحضور ولسه باقيلك الكثير والكثير ننتظره منك“.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.