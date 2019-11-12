شاهد: الإعلاميان رؤى الصبان وحمود الفايز يرزقان بمولودة

كشف الإعلاميان الإماراتية من أصل أردني، رؤى الصبان، والسعودي حمود الفايز عن إنجابهما مولودتهما الأولى، أمس الثلاثاء، وذلك بعد نحو عامين من زواجهما.

ونشر الإعلاميان الإماراتية عبر حساباتهما في مواقع التواصل، منشورًا أكدا فيه إنجابهما بنتًا سمياها ”شيخة“، مع تعليق: ”وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة سميناها شيخة“.

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وكان الإعلاميان تزوجا مطلع العام الماضي، إذ أقاما حفل زفافهما في قصر ”طويق“ للمناسبات في العاصمة السعودية الرياض، حيث يحظى الإعلاميان الفايز (34 عامًا) والصبان (28 عامًا) بمتابعة وشعبية كبيرتين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت الاعلامية رؤى الصبان في مدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، حاصلة على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكة في دبي.