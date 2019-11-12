موعد نزول حساب المواطن في السعودية

كشف برنامج حساب المواطن في السعودية، أن عملية الصرف ستتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن حساب المواطن في تغريدة عبر "تويتر" عبر حساب خدمة العملاء: "يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ قبله، أو يومٍ بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح الحساب، أن الدفعة 24 من الدعم، ستُصرف بتاريخ 10 نوفمبر، مؤكدًا أنه يمكن للمستفيدين معرفة حالة الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ "حساب المواطن".

وأشار إلى إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه حتى الآن، بلغ 55.6 مليار ريال، منها 394 مليون ريالٍ تعويضات عن دفعات سابقة.

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حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي، يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وضمان حياة أفضل للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

ويشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.