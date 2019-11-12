شاهد: فيديو ندى باعشن الذي أثار غضب السعوديين

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المدونة وسيدة الأعمال السعودية ندى باعشن وهي من أصول "يمنية"، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً على إحدى القنوات التلفزيونية، أثارت المجتمع السعودي.

وتعرّضت ندى من خلال تصريحها الذي قالت فيه “أغلب الحجاز حضارم”، ملمّحة إلى أنّ سكّان منطقة الحجاز من أصول يمنيّة، إلى النقد، حيث طالب الكثيرون بمساءلتها حول هذا التصريح، وأوضح كثيرون أنّ قبائل الحجاز هم قريش وجهينه وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم.

من جانبه قال الإعلاميّ علي العلياني منتقدًا ما ظهرت به باعشن: “وش تسوي في الحياة هذي ندى باعشن وعلى أي أساس تستضاف؟! شيء مخجل للأسف”.

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وعاد بتغريدة أخرى قائلاُ: “لا داعي للفلسفة إذا ما عندك علم أو فهم ياندى باعشن بتاريخ الحجاز حاضرة وبادية علاوة على النسيج الاجتماعي المكون من عدة أعراق.. كلامك مليء بالجهل، حرام تمثلي بلد عظيم مثل السعودية”.

وظهرت باعشن لتوضّح موقفها وشرح تصريحها الذي جعلها تحت طائلة النقد، وقالت عبر حسابها في السناب شات: “أنا بالغلط قلت “كل الحجاز حضارم” وهذا بسبب “الربشه” إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل” .

الجدير بالذكر أن ندي احمد باعشن ولدت في جدة في السعوديه وعاشت في جدة ودرسة في جامعه سمنز في ولايه بوسطن في أمريكا وتحصلت علي بكالوريوس وماجيستير في ادارة الاعمال .