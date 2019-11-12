جواز العصمة بيد المرأة في السعودية يشعل مواقع التواصل

أشعل منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة التدوينات الشهيرة تويتر، قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشأن السماح أن تكون العصمة بيد المرأة في عقد زواجها.

وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية قائلاً: "إنه يجوز للمرأة اشتراطها أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مؤكداً أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

ما أثار جدل واسع وانتقادات كبيرة حول هذا القرار الجديد، ومنهم من أيد القرار والكثيرون رفضوا قرار منح المرأة حق قرار الطلاق من زوجها و شنوا حملة وأصدروا هاشتاغ عبر منصة تويتر بعنوان #جواز_العصمة_بيد_المرأة.

وفي وقت سابق، طالبت عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندراوي، بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأمور الزواج، ومنحها الحق في أخذ قرار الطلاق وإدراجه في عقد الزواج، وفقاً لموقع سبوتنيك

جاءت أبرز التعليقات من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي: "أصبحت هيئة كبار العلماء وفتاويهم جزء من هيئة الترفيه ولكن بطابع ديني!!! رحم الله إبن باز وإبن عثيمين" وآخر علق "إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي، موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأني المجتمع حسب الإحصائيات يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة، هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة ".