اشتية: تحضيرات لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال للسعودية وقطر

كشف رئيس الوزراء محمد اشتية ، عن وجود تحضيرات لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال إلى السعودية وقطر وروسيا، واستقبال رجال أعمال ومستثمرين من السعودية وقطر في فلسطين لبحث آفاق التعاون الاقتصادي.

وأكد اشتية في كلمة له خلال افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2019 في مدينة البيرة، أهمية الانفتاح الاقتصادي على العالم، منوها إلى الزيارات التي قامت بها الحكومة إلى الأردن ومصر والعراق.

وقال إن الانفكاك عن الاحتلال ليس شعارا، بل تعزيز لمنتجنا الوطني، والانفتاح على عمقنا العربي والعالم أجمع، موضحا أن الحكومة خصصت يوما للمنتج الوطني، بهدف تعزيز منتجاتنا في إطار استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، في الطريق نحو الاستقلال الكامل.

وبين أن معرض الصناعات الفلسطينية يؤكد هذه الاستراتيجية التي تم تبنيها من الحكومة، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس ، مشددا على أن هذه الصناعات هي خير رسالة، فيما يتعلق بالانفكاك عن الاحتلال.

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وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة ت فتح الأبواب للقطاع الخاص ليكون على سلم المشهد الاقتصادي، منوها إلى أن "الاقتصاد هو رافعة للسياسة من أجل انهاء الاحتلال، والمنتج الوطني والصناعيون الفلسطينيون هم خير رسالة لأنه حيث يكون هناك منتج وطني يكون هناك علم لفلسطين".

ولفت إلى أن الواردات من العالم وليس من إسرائيل ازدادت بمقدار 16%، ما يعني انفتاحنا على السوق العالمية بشكل كبير، موجها التحية للغرف التجارية والصناعيين والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، والأجهزة الأمنية لأن الأمن يجلب الاقتصاد، والاقتصاد يخلق فرص عمل.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات، قال اشتية: نأمل أن يكتب للانتخابات النجاح وتعود وحدة الوطن واللحمة الوطنية بما يجمعنا بشكل كلي ومشترك تحت قبة البرلمان"، مؤكدا أن جميعنا شركاء في وطن واحد من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا، وإن شاء الله سيكون هذا المعرض في القدس قريبا جدا.