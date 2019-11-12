سبب إلغاء حفل الفنانة نوال الكويتية في الرياض

نشر الحساب الشخصي لشركة روتانا السعودية عبر منصة التدوينات تويتر، بشأن إلغاء حفل غنائي للفنانة الكويتية نوال والمقرر أن يكون خلال الأيام القادمة في فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وأوضحت شركة روتانا عبر حسابها، أن الفنانة نوال تعرضت لوعكة صحية شديدة، تمنعها من إحياء حفل غنائي في فعاليات موسم الرياض التي بدأت في أوائل شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى منتصف شهر ديسمبر.

وعلقت شركة روتانا قائلةً: "تنويه.. لعارض صحي تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية و تعود قريبا إلى محبيها، خطاك الشر يا أم حنين"، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ومن جهتها، نشرت الفنانة السورية اصالة نصري عبر حسابها الشخصي صورةً لنوال الكويتية وعلقت قائلةً: "يا حبيبة الروح ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيبة.. ألف سلامة على قلبك وما تشوفي شر، الله يحفظك لعائلتك الكبيرة اللي صرتي بالنسبة الهم المثل الأعلى الراقي والفن الرفيع المتقن، سلامة قلبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".