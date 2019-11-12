ندى باعشن تتعرض لهجوم سعودي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً لاذعاً على المدونة وسيدة الأعمال السعودية ندى باعشن وهي من أصول "يمنية"، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً على إحدى القنوات التلفزيونية، أثارت المجتمع السعودي.

وقالت ندى باعشن، في تصريحاتها أن "أغلب الحجاز حضارم" في إشارة إلى أن سكان منطقة الحجاز من أصول يمنية.

وتعرضت ندى من خلال تصريحها إلى النقد، حيث طالب الكثيرون بمساءلتها حول هذا التصريح الذي يتسم بالعنصرية والتفرقة والأكاذيب والذي يجرّمه القانون السعودي – حسب وصفهم -، وأوضح كثيرون أن قبائل الحجاز هم قريش وجهينه وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم، مستشهدين بذلك من التاريخ الذي لا يقبل التحريف.

مع كل هذا الهجوم، ظهرت باعشن لتوضح موقفها وشرح تصريحها الذي جعلها تحت طائلة النقد، وقالت عبر حسابها في السناب شات: "أنا بالغلط قلت "كل الحجاز حضارم" وهذا بسبب "الربشه" إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل"، وأضافت "أنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمه، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض".

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من جانبه قال الإعلامي السعودي علي العلياني منتقدًا ما ظهرت به باعشن: "وش تسوي في الحياة هذي ندى باعشن وعلى أي أساس تستضاف؟! شيء مخجل للأسف"

وعاد بتغريدة أخرى قائلاُ: "لا داعي للفلسفة إذا ماعندك علم أو فهم ياندى باعشن بتاريخ الحجاز حاضرة وبادية علاوة على النسيج الاجتماعي المكون من عدة أعراق.. كلامك مليء بالجهل، حرام تمثلي بلد عظيم مثل السعودية". وفقاً لما اورده موقع "نافذة العرب"

يشار إلى أن ندى باعشن هي سيدة أعمال سعودية من أصول يمنية، مهتمة بالموضة، وتعيش في الكويت بعد زواجها من الملياردير الكويتي، حاصلة على بكالوريوس في التسويق والعلاقات العامة، وعلى ماجستير في العلوم الإدارية وتطوير المنشآت من جامعة "سيمونز" من الولايات المتحدة الأميركية، وأثار زواجها قبل 3 سنوات جدلاً واسع، ومن خلال تداول صور زواجها ظهرت عبر السوشال ميديا حينها بدأ يذاع صيتها.