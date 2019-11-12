شاهد سناب ريم : عقد قران ريم السعودية يتصدر تويتر

تصدر عقد قران الشابة ريم السعودية موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث من المنتظر أن يعقد قرانها مساء اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 بحضور العائلة والأهل والأحباب والأقارب.

وتصف ريم نفسها في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "انسانة طموحة متفائلة تحب الحياة تمتلك روحا جميلة جعلتها سعيدة"، مضيفة : "الاجمل اني بقلب امير اللهم احفظه لي". علما أنها تسكن في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت ريم السعودية العديد من التغريدات في حسابها بموقع تويتر وكذلك سناب شات، وأرفقت إحداها بالكلمات التالية : "ربي احفظني من كل مكروه واجعلني سعيدة يا عزيز يا قادر".

وكانت ريم قد نشرت منشورا آخرا جاء فيه : "أميري الجميل، أتمنى من الله أن يجمعنا على سعادة وراحة وفرحة ويقين بأن كل شيء بإذن الله" حيث أن هذه الكلمات موجهة إلى زوجها الذي ستحتفل معه الليلة.