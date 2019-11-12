مصرع مواطن صعقاً بمكة.. سقط من الدور الثالث واحتُجز في الثاني

لقي مواطن مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوطه من الدور الثالث واحتجازه في الدور الثاني، بعد تعرضه لصعق كهربائي في شارع أم القرى بمكة المكرمة، فيما انتشله الدفاع المدني.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، أن مواطناً في العقد الرابع من عمره تعرّض لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله؛ ما تسبب بمصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث إلى الدور الثاني واحتُجز فيه. وأضاف أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر، بعد إنزاله بواسطة الدفاع المدني، واتضح أنه فارق الحياة. وجرى تسليم الحالة إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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